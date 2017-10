LES PROCHAINS COMBATS, LES CONTRE ET LES POUR...

Assemblée ouverte, en présence d’organisations, de personnes et de mouvements qui ont porté la lutte en Belgique ces dernières années.

Le traité transatlantique CETA a été signé il y a un an malgré une résistance d’une rare intensité et diversité dans notre pays. Avec une entrée en vigueur partielle ce 21 septembre, il reste possible de le stopper. Le TTIP est au frigo mais pourrait en sortir. D’autres traités inquiétants se préparent, avec des décisions politiques clés dans les prochains mois, mais des alternatives sérieuses existent. Invitation à construire ensemble les prochaines étapes et actions de ce combat, du local au global.

Programme

Coup d’œil dans le rétroviseur : ce qui a été gagné, a été perdu, peut encore être gagné (en photos et vidéos)

Interventions : Agriculteurs, mutualités, syndicats, activistes, associations...Regards croisés 1 an après

Et maintenant ? Nos capacités collectives ? 3 propositions d’actions collectives à construire ensemble :

> Accueillir en Belgique la 3ème rencontre internationale des Zones et municipalités hors TTIP & CETA ?

> Vers un nouveau traité pour réguler les multinationales...ou un traité contraignant sur les droits humains ?

> Pour une consultation populaire sur le CETA en Flandre et en Wallonie : Rassemblement le 07 novembre au Parlement Flamand et le 08 novembre en soutien au Front Syndical contre le gouvernement michel.

Drink informel : Quelles envies de petites actions décentralisées ? Subversives ou non...

Infos pratiques

21 octobre : 10.00 – 13.00

Théâtre National, Salle J. Huisman • Gratis • FR/NL

STOP TTIP & CETA, DE STRIJD GAAT VERDER ?

De volgende etappes, de pro’s en contra’s…

Open plenaire vergadering, met deelname van organisaties en bewegingen die de afgelopen jaren in België aan de kar van het protest hebben getrokken

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, werd een jaar geleden getekend in weerwil van een ongewoon intens en breed protest. Het akkoord is gedeeltelijk in voorlopige uitvoering gegaan op 21 september, maar het blijft mogelijk op het te stoppen. De onderhandelingen voor TTIP zijn opgeschort maar kunnen worden hernomen. Ondertussen vallen in de komende maanden belangrijke beslissingen over andere even verontrustende akkoorden die in de maak zijn. Toch bestaan er goede alternatieven. Een uitnodiging om samen de volgende etappes uit te tekenen van deze strijd, op lokaal en mondiaal vlak.

21 oktober : 10:00 – 13:00

Théâtre National, Zaal J. Huisman • Gratis • FR/NL