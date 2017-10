Commémoration Sankara

Conférence de Amzat Boukari sur Thomas Sankara, sa lutte contre l’impérialisme, la promotion du féminisme et le Panafricanisme. Amzat Boukari-Yabara est historien et auteur de plusieurs ouvrages dont “Africa unite ! Une histoire du panafricanisme” (éditions La Découverte, 2014) et “Kwame Nkrumah” (éditions CETIM, 2016). Militant politique et secrétaire général de la Ligue Panafricaine – UMOJA, il intervient régulièrement sur la géopolitique et les actualités africaines.

Concert d’Afrikando et Buffet sénégalais.

Thomas Sankara, militant anti-impérialiste panafricain est devenu chef de l’État de la République de Haute-Volta, rebaptisée Burkina Faso, en 1983. Sa politique d’émancipation nationale, socialiste, féministe et panafricaine, sa lutte contre l’impérialisme à l’extérieur et la corruption à l’intérieur se terminera par son assassinat lors du coup d’état du 15 octobre 1987.

Cette soirée d’hommage est organisée par l’Initiative SEMEtt Bruxelles et soutenue par le Secours Rouge.