Bonjour,

Dans le cadre de notre projet de cohésion sociale « Décolonisation de la pensée », portant une réflexion sur la question du vivre ensemble au travers d’une démarche socioculturelle de sensibilisation, nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence/débat : « Visages des féminismes (décolonisons le féminisme) ».

L’objet de cette rencontre est de mettre en dialogue les diverses approches des « féminismes » existants en Belgique, depuis un regard critique et dé-colonial basé sur la question de race, classe et genre, ainsi que croiser des réflexions sur la portée de « l’intersectionnalité » de luttes, à travers du travail mené par les mouvements sociaux.

De ce fait, nous compterons avec la participation de six intervenantes qui, à partir d’approches et d’angles différents, partagerons avec nous leurs expériences et leurs points de vue :

Emanuela del Savio - (Coordinatrice d’ « Altervisio » asbl - Organisation de Jeunesse LGBTQI)

Geneviève Kaninda - (Responsable de la « Cellule Afroféminine » - Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations)

Héloïse Guimin - (Co-administratrice et Co-responsable des permanences « Genres Pluriels » asbl, Visibilité des personnes aux genres fluides, trans* et intersexes - Co-responsable du site de l’Observatoire des Transidentités (France))

Collectif Mwanamke - (Collectif Afroféministe Belge)

Noura Amer - (Présidente d’ Arab Women’s Solidarity Association Belgium - AWSA-Be asbl »)

Seyma Gelen - (Membre de « Tayush » et co-fondatrice du « Collectif Kahina, collectif de féministes plurielles »)

Au plaisir de vous y voir nombreux !!!

Date : Jeudi 09 novembre 2017

Heure : 19h

Lieu : L’horloge du sud - 141 rue du Trône - 1050 Bruxelles

Confirmation souhaitée sur l’adresse : projets@projeunes.be

Entrée gratuite

https://www.facebook.com/projeunes/