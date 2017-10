Héritage(s) de Maïakovski

Vladimir Vladimirovitch Maïakovski, l’initiateur du futurisme russe, poète, dramaturge, affichiste, essayiste et comédien a fréquenté et agité toutes les avant-gardes européennes avant de se donner la mort en 1930, à 37 ans.

Il fut aussi bolchevik dès les premières heures et, malgré les vicissitudes encourues, il resta fidèle au parti. Au-delà du photogénique géant ténébreux, que reste-t-il de Maïakovski ? A-t-il des héritiers ? Quel poète se réclame encore de la révolution ou même d’un quelconque engagement ?

Avec :

Michel GHEUDE, écrivain, enseignant et journaliste, auteur e.a. de "La révolution n’est pas finie (éd. Espace de libertés), et d’une pièce sur Maïakovski, "Un chien mérite une mort de chien" (Actes Sud, 1983).

"(...)Maïakovski excède la révolution. Il est en avance sur elle. Il la dépasse. La bouleverse. Elle ne sera jamais à sa hauteur. Il aime ses fulgurances mais elle n’aura jamais assez de fulgurance à ses yeux. Plus vite. Plus joyeux. Plus nouveau. En avant toute ! La contre révolution est là depuis le premier moment de la révolution. Elle est son destin. Il le sait. Le vieux monde attend l’avenir, sûr de lui. Le prendre de vitesse, être mille ans en avance, seul le poète y parviendra. Invincible".

Antoine BOUTE est écrivain, poète sonore, essayiste et organisateur d’événements. Sa pratique repose fondamentalement sur le langage, ses limites et ses détournements. Il se présente comme un poète et performer qui "explore les impacts entre corps, langage et voix en usant de différents moyens et médias". Parmi les influences dont il se revendique figurent Isou, Tzara ou le futuriste russe Khlebnikov, inventeur du langage zaoum et autre précurseur des lettristes.

Une voix de femme pour faire sonner autrement "le tocsin des mots" du colossal Maïakovski ... Telle est la proposition d’Isabelle DUMONT qui donnera à entendre, dans l’intimité de la lecture, quelques poèmes fameux des premiers recueils, "Le nuage en pantalon" et "La flûte des vertèbres", dont les thèmes, les images et les rythmes ont révolutionné la poésie, ont célébré l’amour et rêvé un monde nouveau.

Philip MEERSMAN, organisateur d’événements au Pianofabriek, est performeur, poète visuel, coordinateur de festivals de slam ; il nous parlera de ses recherches universitaires sur l’histoire de la poésie visuelle et la poésie de la performance et illustrera son intervention par quelques lectures.

La rencontre sera animée par Carmelo VIRONE, écrivain et critique littéraire.

