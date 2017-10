Acteurs de la révolution

Introduction par Paul Aron, professeur de littérature et théorie littéraire à l’Université Libre de Bruxelles, principalement aux XIXe et XXe siècles.

Visite commentée de l’exposition par Patrick Moens, qui a procédé à la sélection et à l’organisation des documents présentés et nous en a prêté la majeure partie.

Les Vaincus : 7 personnages en quête de justice et de liberté.

Écoute d’extraits et présentation par Nadine Janssens, historienne et autrice de ce documentaire radiophonique.

"Les Vaincus" est la première réalisation de Rakonto, une jeune association née du désir de travailler sur le récit et la transmission, au croisement de l’histoire, la politique et la littérature.

(...) Si l’utopie éclose en Russie en 1917 fut un cauchemar pour les uns, elle représenta aussi une formidable explosion de possibles soudain à portée de main. Il est nécessaire, aujourd’hui, de se pencher sur ces événements à travers celles et ceux qui ont, de leurs histoires, tissé les Histoires.

Il est urgent de se poser la question du pouvoir, de l’organisation de la société, la liberté individuelle et la justice sociale.

1917 est tissé de multiples contradictions : le vrai courage, hier comme aujourd’hui, consiste à regarder les nuances en face (...)

Pour saisir toute la complexité et la densité d’une époque agitée par des courants contradictoires, où l’humain révèle à la fois l’étendue de la bassesse autant que sa formidable grandeur, nous avons choisi de l’appréhender au travers de sept personnages dont le parcours et l’histoire personnelle se mêlent aux événements politiques ; sept personnages pour qui les mots - conte, poésie, harangue, essai, littérature scientifique, articles, roman - leur furent aussi vitaux que le combat et l’espoir.

Ce sont : Maria Nikifovora, Victor Serge, Evguenia Iaroslavskaïa-Markon, Isaac Babel, Anna Barkova, Panaït Istrati et Raïssa Bloch.

On pourra écouter l’ensemble de l’émission.

L’exposition est visible du 26 octobre au 4 novembre 2017, du lundi au vendredi de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 13h, ou sur rendez-vous.

Entrée libre.