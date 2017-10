Manifestation de soutien à Nuriye et Semih

deux profs victimes des purges d’Erdogan et incarcérés pour mener une grève de la faim

Ils défendent le droit à la vie, au travail et à un procès équitable

Samedi 14 octobre de 15h à 17h

Gare Centrale, Bruxelles

En Turquie, la lutte pour l’équité se paye au prix fort. Avoir faim de justice peut mener au trépas. Ils sont de plus en plus nombreux maintenant à mettre leurs jours en danger pour combattre les répressions qui sévissent dans le pays. Et cette contestation pacifique n’a pour réponse que le mutisme du gouvernement en place conjugué à celui des pays occidentaux dont l’objectif majeur est de sauvegarder leurs intérêts au détriment des droits de l’Homme dont ils sont censés être les garants.

La grève de la faim est l’ultime moyen pacifique de faire entendre ses revendications face à un pouvoir despotique. Cependantm du fond de leur cellule, leur vie se réduit inéluctablement telle une peau de chagrin.

Il faut engager la lutte à leurs côté pour les valeurs qui sont les leurs, pour les valeurs qui sont celles de l’humanité.

Chaque instant peut être le dernier pour Nuriye et Semih.

Alors soyons leurs yeux, soyons leurs cœurs, soyons leurs sourires. Pour que les fleurs piétinées puissent repousser. Pour que les blessures puissent se transformer en cicatrices. L’encre doit couler pour devenir la lumière de la noirceur qui les entourent. La musique doit se faire entendre pour que les notes de la liberté puissent s’envoler. Et leurs sourires qui ont caché des millions de mots ne doivent pas faire place aux larmes du désespoir.

Comité belge Pour La Levée de l’Etat d’urgence en Turquie

0486 846 170

Nuriye Semih’e özgürlük ! Liberté pour Nuriye et Semih !