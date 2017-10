Jeudi 2 novembre – 19h30 – Projection : Tambien la lluvia

(Fiction de Icíar Bollaín, 2010, 1h43min)

También la lluvia raconte l’histoire d’un réalisateur engagé qui arrive en Bolivie pour tourner un film sur Christophe Colomb et le colonialisme. Dans la ville de Cochabamba, il est toutefois confronté à « la guerre de l’eau » : une violente révolte contre la privatisation forcée de l’eau (il est même interdit de récolter l’eau de pluie !). Ainsi il apparaît clairement que le vieux colo­nialisme est toujours présent sous d’autres formes.

Le film sera suivi d’une courte présentation/discussion sur les conséquences de la période d’agitation sociale du début des années 2000 en Bolivie et dans d’autres pays de la région. Des gouvernements de gauche sont arrivés au pouvoir avec le soutien de mouvements so­ciaux et ont promis des changements. Des années plus tard cependant, c’est surtout la continuité de l’exploita­tion sauvage qui saute aux yeux.