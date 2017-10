AG Publique du Centre Social Anarchiste

Assemblée générale et ouverte du Centre Social Anarchiste.

Nous invitons toutes les personnes intéressées ou curieuses par le projet du centre social à venir à l’assemblée générale. C’est à ce moment là que sont prises les décisions, que les évènements sont proposés et que les différents groupes de travail font un retour de leurs avancées et c’est aussi le moment où les propositions sont validées ou non. C’est un moment important qui permet de faire vivre le lieu et même si vous n’avez aucune expérience des assemblées vous êtes bienvenu.e.s.