Brûle la mer, Nathalie Nambot et Maki Berchache, 2014, 75 min, France, 35 mm, Vo St-Fr

PROJECTION EN PRÉSENCE DE NATHALIE NAMBOT,

CO-REALISATRICE DU FILM AVEC MAKI BERCHACHE

Dans l’élan de la révolution tunisienne, après la chute de Ben Ali, 25 000 jeunes tunisiens ont pris la mer vers l’Europe, via Lampedusa. Maki Berchache est l’un d’eux. A partir de son histoire, de fragments d’images, de récits, avec ses amis de voyage ou rencontrés à Paris, Brûle la mer revient sur cette tentative de liberté et la violence d’une hospitalité refusée. Comment le pays quitté devient le pays rêvé.

En quelques mots "Brûle la mer", documentaire de Nathalie Nambot et Maki Berchache, est en film qui traite de l’énergie vive d’une révolution en cours, l’élan d’un départ vers l’Europe, et, la violence d’un accueil refusé. Le film guette ce qui constitue la trame sensible d’une existence à un moment de rupture. Ce qu’il y a d’infime, de plus commun, loin de l’exotisme, mais hanté par le rêve, comme un appel. Il ne s’agit pas d’un documentaire sur l’émigration ou la révolution, c’est un essai sur la liberté ou plutôt de liberté : une tentative d’évasion réelle et fictive auquel la fabrication d’un film participe, prenant part de ce processus d’émancipation : brûle la mer, les frontières, les lois, les papiers... Qu’est-ce que rompre avec sa vie passée, quitter son pays, sa famille où prévalent encore, vaille que vaille, des liens très forts de solidarité, d’entraide et un attachement ancestral à la terre,pour rejoindre le monde mythifié et dominé par les rapports capitalistes.

Qu’est-ce que : Vivre sa vie ?

