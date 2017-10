Ce Samedi 28 octobre, le Centre Social Anarchiste propose une journée pour marquer la fin du lieu rue Van Malder mais aussi pour reflechir ensemble à la suite.

A 16h, une discussion ouverte à tout.e.s sur la nécessité et l’avenir de centres sociaux anarchistes à Bruxelles. Cela permettra de faire le point sur ce qui a déjà été fait mais aussi et surtout de discuter de la suite et des perspective et envie de chacun.e.s.

De 19h à minuit, soirée au CSA.