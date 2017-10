Manif contre les violences faites au femmes

Ce 25 novembre, manifestez votre solidarité pour mettre fin aux violences faites aux femmes !

départ 14h - Gare du Nord (Bruxelles)

De près ou de loin, au cours de sa vie, chaque femme est confrontée à différentes formes de violences, parce qu’elle est une femme. Il ne s’agit ni de cas isolés, ni de « faits divers ». Ces violences sont le reflet d’un système qui va à l’encontre des droits des femmes et met à mal leur intégrité et autonomie. Passées sous silence, banalisées, excusées, niées..., ces violences sont rendues invisibles aux yeux du grand public. Largement sous-estimées, elles restent également relayées au second plan des priorités politiques.

Ce 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous manifesterons notre solidarité avec les victimes et exigerons un engagement massif et global des pouvoirs publics pour qu’ils respectent leurs engagements et remplissent réellement leur rôle dans l’éradication des violences faites aux femmes. Les violences contre les femmes sont une responsabilité collective de toute la société !

Partout dans le monde, des femmes et des hommes feront de cette journée un moment fort dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Puisqu’une société sans violences envers les femmes est possible, vous aussi, prenez part à cet élan mondial ! Rejoignez la grande manifestation nationale féministe !

Cette manifestation nationale féministe est organisée par la plateforme Mirabal qui regroupe une soixantaine d’organisations autour d’objectifs communs.

