La Faune* vous propose :

Le Battement d’ailes, un centre agroécologique en autogestion

Samedi 28 octobre à 19h (ouverture des portes à 18h)

Ce petit documentaire est comme une immersion dans l’histoire et le vécu du Battement d’ailes, association sur la colline de Lauconie, à Cornil, en Corrèze. Dix ans après la création de la structure, les membres de l’équipe racontent la mise en place de ce centre agroécologique et de son fonctionnement en autogestion. Ils racontent mais "ne se la racontent pas". Au fil d’entretiens intimistes, se dévoilent les petites victoires mais aussi les grandes questions et les difficultés du cheminement. Le film a été achevé en 2016 et réalisé en immersion sur une période de deux ans par Pierrot Kasmareck.

Le Battement d’ailes fut un des lieux visités par les joyeux drilles de "La Goguette en Goguette" la déclinaison itinérante de notre fiesta estivale, "Le Risquons-Tout en Goguette"

Le film sera suivi d’un échange/débat avec le public en présence de Phil un des membres du Battement d’ailes

Durée : 90’

Le site du battement d’ailes :

www.lebattementdailes.org

Entrée : Prix libre !

Bar et petite restauration

Adresse : 100 bis rue de Neuville à Mouscron (Belgique) > entrée par la "Crèche Bamby", suivez la lumière au bout du chemin... c’est là

* La Faune est un collectif composé de volontaires de tous horizons. La Faune s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de jeunesse au sein d’un quartier populaire et frontalier à Mouscron et propose une programmation alternative de concerts, spectacles, soirées cinéma,... Au Risquons-Tout, les scouts débordent du cadre habituel pour vous faire vivre des soirées comme celle ci !