Rassemblement contre l’extrême-droite à Liège

Ce lundi 30 octobre, en réaction à la campagne « Liège Ville hospitalière » quatre/cinq groupes et partis d’extrême-droite se rassembleront au Perron (Place du Marché) à 18h. En ce début de pré-campagne électorale, ils veulent tester le terrain liégeois et y promouvoir des discours fascistes – particulièrement à l’encontre des personnes migrantes, sans papiers, réfugiées.

Liège a toujours été, de par ses réponses et son histoire antifasciste, un lieu singulier de résistance à leurs idées, pratiques et projets haineux. C’est pourquoi nous voulons leur couper l’herbe sous le pied afin qu’ils ne puissent ni s’organiser ni se rendre visibles.

Il est important que nous soyons nombreux.ses à exprimer notre refus et à les empêcher de s’implanter à Liège. Ne nous leurrons pas, que leur rassemblement soit ou non autorisé, ils seront présents. C’est pourquoi nous vous invitons à être présent.e.s dès 17h30 au Perron pour un contre-rassemblement déterminé contre les extrêmes droites et en soutien à la Voix des sans papiers, ainsi qu’aux autres personnes sans-papiers et réfugiées de Liège.

Des tracts seront également en libre distribution pour les passant.e.s, pour les personnes présentes ainsi qu’une action « food not bombs » avec distribution d’une soupe populaire.

Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos !

https://veilleantifaliege.noblogs.org/post/2017/10/25/rassemblement-contre-lextreme-droite/#more-257

https://liege.demosphere.eu/rv/5503

https://www.facebook.com/events/1753155421654220