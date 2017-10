Procès des animaux -dierenproces ELNZ versus Monsanto & co

Procès des animaux - EZLN VS Monsanto & Co

jeudi 9 novembre à 12:30

Palais de justice de Bruxelles

[FR] FAISONS DU PROCÈS DE L’EZLN CELUI DU GLYPHOSATE ET DE L’INDUSTRIE DES PESTICIDES !

Le 9 novembre, neuf activistes passeront en justice. Dans le cadre des débats sur le glyphosate (Round Up) et suite aux révélations faites par les Monsanto-papers, ils avaient participé à une action coup de patte aux bureaux de l’European Crop Protection Association (ECPA), un important lobby propesticides basé à Bruxelles (qui représente les plus gros producteurs de pesticides mondiaux tels que Bayer, BASF, Monsanto, Syngenta, Dow, Dupont ).

Le 9 novembre , soyons nombreux devant le palais de justice de Bruxelles pour faire le procès du glyphosate (et de l’industrie des pesticides ) et soutenir les activistes.

AU PROGRAMME :

[8/11] Projection-débat "le Round-up face à ses juges" au cinéma galerie (19h)

[9/11] 12h30-14h : Rassemblement festif et revendicatif devant le palais de justice de Bruxelles, prises de parole, animations + inauguration d’une exposition sur les Monsanto-papers

19h : Soirée de soutien (concerts, repas,...)

Par cette action, les activistes de l’Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (EZLN zoologique) dénonçait l’influence des multinationales et souhaitait mettre en lumière les acteurs de l’ombre qui font pression sur les institutions européennes pour empêcher toute réglementation en faveur de l’environnement et de la prévention de la santé des agriculteurs et des consommateurs. L’action visait l’interdiction du glyphosate, un herbicide vendu par des multinationales comme BAYER ou MONSANTO.

L’ECPA, comme les entreprises qui la financent, défend des produits qui sont au cœur d’un modèle agricole nuisible à la santé publique et qui détruit la nature.

Les neuf activistes sont poursuivis pour graffitis et dégradations. Peinture à l’eau, compost et feuilles mortes contre cancérigènes et destructeurs de l’environnement.

#QuiSontLesCriminels ?

Les activistes sont aujourd’hui soutenu par plus de 40 organisations parmi lesquelles le MAP et la FUGEA, Greenpeace Belgium, le CNCD-11.11.11, la Ligue des droits de l’Homme asbl, Fian Belgium Fian, HART BOVEN HARD ou encore Inter Environnement Wallonie Asbl - IEW.

REJOIGNEZ-NOUS !

[NL] LATEN WE VAN HET HET EZLN PROCES DAT VAN DE GLYPHOSAAT EN DE PESTICIDES MAKEN !

Op 9 november gaan negen activisten voor de rechtbank verschijnen. In het kader van de debatten over glyfosaat (Roundup) en naar aanleiding van de onthullingen van de Monsanto-papers, hebben deze deelgenomen aan een actie voor de kantoren van de European Crop Protection Association (ECPA). Dit is een in Brussel gevestigde en toonaangevende lobby die pro-pesticides is en de wereldwijde producenten van pesticides zoals Bayer, BASF, Monsanto, Syngenta, Dow, Dupont vertegenwoordigt.

Laten we dus op 9 november voltallig aanwezig zijn en er het proces van de glyfosaat (en de industrie van de pesticides) houden, en uiteraard daar zijn om de activisten te ondersteunen.

OP HET PROGRAMMA :

12h30-14h : Een feestelijke protest-bijeenkomst met toespraken, artistieke animaties + opening van een tentoonstelling over de Monsanto-papers

19.00 uur : benefietavond (concerten, maaltijden, ...)

Via deze actie klaagden de activisten van de EZLN de invloed van multinationals aan en wilden ze diegenen die druk uitoefenen op de Europese instellingen en bovendien alles doen om te voorkomen dat de wetgeving bevorderlijk is voor het milieu en de boeren samen met de consumenten de juiste informatie krijgen, in het daglicht brengen. De actie was gericht op het verbod van glyfosaat, een herbicide verkocht door multinationals zoals BAYER of MONSANTO. De ECPA, net als de bedrijven die deze financieren, verdedigt producten die in het centrum staan van het landbouwmodel en bovendien schadelijk is voor zowel de volksgezondheid als voor het milieu. De negen activisten worden vervolgd voor graffiti en degradatie. Op water gebaseerde verf, compost en dode bladeren waren gebruikt tegen kankerverwekkende en vernietigende stoffen voor het milieu.

#Wiezijndecriminelen ?

De activisten worden nu ondersteund door meer dan 40 organisaties, waaronder de MAP, FUGEA, Greenpeace Belgium, CNCD-11.11.11, la Ligue des droits de l’Homme asbl, FIAN FIAN België, HART BOVEN HARD en Inter Environnement Wallonie Asbl - IEW.

DOE MET ONS MEE !