Octobre 17, une révolution artistique et littéraire

L’émancipation du prolétariat et la violence nécessaire, les deux pôles de la politique culturelle du pouvoir bolchevik.

Dans la foulée du feuilleton musical qu’elle a écrit et co-réalisé pour Musiq3, Françoise NICE, historienne et journaliste, revisite pour nous les cinq premières années d’après 1917.

Une partie des artistes ont fui les tumultes, la famine, le typhus, les chaos de 1917, bientôt suivis par une guerre civile impitoyable.

Les artistes de l’avant-garde restés en Russie adhèrent à la politique culturelle que met en place le commissaire chargé de l’éducation Anatoli Lounatcharski.

Largement inexpérimenté, le pouvoir communiste fait appel aux artistes pour sortir les masses de l’analphabétisme et ouvrir des écoles.

Le mouvement du Proletkult accompagne la dynamique révolutionnaire. Des centaines de clubs d’artistes amateurs voient le jour, les trains de l’Agitprop sillonnent le pays. Des journaux sont fermés, la radio et le cinéma réorganisés au service de la révolution puis du parti communiste.

Rage, révolte, sectarismes, exaltation idéaliste coexistent.

Les oeuvres littéraires et musicales, les arts graphiques témoignent de ces bouleversements enthousiastes et sanglants des premières années de la Révolution.

Pour écouter le feuilleton "1917, la bande-son d’une révolution" :

www.rts.ch/play/radio/emission/1917-la-bande-son-dune-revolution

+ LES SOVIETS AU PAYS DE TINTIN : LES ÉCRIVAINS BELGES ET LA RÉVOLUTION

Paul Aron évoquera quelques réactions des écrivains belges après la révolution d’octobre.

+ Résultats du concours de textes "ET VOUS, RÉVOLUTIONNEZ-VOUS"

+ ENTONNONS ENSEMBLE DES CHANTS DE LA RÉVOLUTION

Alain LAPIOWER, chanteur et musicien, vous invite à entonner tous ensemble les chants les plus émouvants ou les plus significatifs de la révolution russe ... et quelques-unes de leurs diverses adaptations au 20ème siècle.