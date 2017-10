Après avoir participé à la célébration de la Journée internationale de solidarité avec les peuples amérindiens, organisée par le CSIA-Nitassinan, à Paris, le 14 octobre, cinq jeunes artistes et activistes décoloniaux autochtones, Nataanii Means, Witko, Tufawon, Alas et DJ B. ayant tous passés plusieurs mois dans les campements de résistance à Standing Rock contre la construction de l’oléoduc DAPL (en tant que manifestants ou en tant qu’infirmière de premier secours – deux de ces jeunes ont été interpellés par la police lors d’actions directes) ont entamé une tournée dans plusieurs villes d’Europe (France, Italie, Suisse, Pays Basque, Belgique, Pays Bas, Allemagne / mobilisations autour de la COP23...) dans le cadre d’une tournée intitulée « Decolonize America ! : Water is life Tour in Europe », du 14 octobre au 6 novembre 2017. Cette tournée est ponctuée dans chaque ville traversée, de discussions, d’échanges et de concerts de Hip Hop politique, pour mobiliser la jeunesse des quartiers populaires, ainsi que les personnes solidaires des peuples autochtones et de leur combat pour la préservation de la Terre Mère. Cette tournée qui vise à demander le désinvestissement des banques en Europe qui financent des projets liés à l’extractivisme et affectent la vie des peuples autochtones en perpétuant le colonialisme doit se terminer en Allemagne, début novembre lors des mobilisations autour de la COP23.