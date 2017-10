Images on the move

Les 3 & 4 novembre 2017

Vernissage le 3 novembre de 18h à 21h30

Photos et court-métrage réalisés par des ados en exil

Espace Jeunes du Service de Santé Mentale Ulysse et le Collectif Krasnyi vous invitent à venir découvrir les productions photographiques et filmiques réalisées par des adolescents exilés, au droit de séjour en Belgique plus que précaire.

Pour la plupart d’entre eux, il s’agissait d’une première rencontre avec ces medias de création visuelle ... une occasion d’acquérir un nouveau savoir-faire, mais aussi de prendre du recul sur leur parcours, de poser un regard singulier et partagé sur leur nouvelle société d’accueil et ainsi de se vivre autrement, comme de réels acteurs de leur expérience d’exil.

Originaires de l’Afghanistan, de la Somalie, de la Guinée, du Maroc, de la RDC, du Kosovo et de la République Centrafricaine, ces adolescents ont fui l’insécurité, la destruction ; ils ont traversé des mers et continents, seuls ou en famille, à la recherche d’une terre d’asile.

Confrontés à l’incertitude d’obtenir ou non un statut qui leur donnerait une place dans notre société, ils vous convient avec fierté à cette soirée qui met en lumière leur créativité, pour découvrir les photos de leurs réalités quotidiennes en Belgique, leurs autoportraits, ainsi que leur court-métrage "Le Saut des Grenouilles en Papier" - une histoire d’amour et d’adversité dans l’exil, racontée - non sans humour - par ses protagonistes, réalisateurs et acteurs en herbe.

Projet initié par Espace Jeunes au sein du Service de Santé Mentale Ulysse, spécialisé dans l’accompagnement des personnes exilées, en collaboration avec les photographes Alexander Garrido Delgado et Pierre Vanneste, Collectif Krasnyi.

Avec le soutien financier du Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI).