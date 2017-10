Masse critique pour le climat

Une masse critique active, artistique, déterminée, familiale & conviviale pour le CLIMAT et LA JUSTICE CLIMATIQUE !

Aujourd’hui, les engagements des gouvernements du monde entier sont nettement insuffisants. Ils nous placent sur la voie d’un réchauffement de 3,4 °C. La Belgique est très loin d’être un bon élève. Pour réaliser l’ambition de l’Accord de Paris - rester en dessous de 2°c de réchauffement et continuer les efforts pour ne pas dépasser les 1,5°c -, nous devons passer à l’action dès maintenant. Les choix que nous faisons aujourd’hui déterminent notre avenir. En tant que citoyen-ne-s, nous voulons montrer que le climat est une priorité et exiger des engagements ambitieux et le respect de ceux-ci.

En réponse à l’appel à actions "ACT NOW" des mouvements sociaux belges, le samedi 18 novembre à 14h00 auront lieu des mobilisations de masse à vélo, festive et conviviale sous forme de "masses critiques" dans plusieurs villes belges (Bruxelles, Namur, Anvers et Gand). A Bruxelles, rendez-vous à la porte de NAMUR à 14h.

Pendant tout le week-end auront lieu également des actions -petites ou grandes- de façon décentralisée pour marquer la fin de la COP23 : flashmob dans un lieu public, rassemblements devant des pouvoirs publics, actions directes, actions symboliques, artistiques ou humoristiques...

N’Hésitez surtout pas à faire tourner l’info dans les milieux cyclistes (ou pas), militants (ou pas), activistes (ou pas) et citoyens engagés (ou pas) !

Infos sur www.climate-express.be et sur facebook : https://www.facebook.com/events/199683773906239/