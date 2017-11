Écrivaine, taularde, prostituée, mère de famille, anarchiste, féministe, Grisélidis Réal fut tout cela à la fois et ne se laissa jamais enfermer dans aucune définition. Son personnage, elle l’a construit chatoyant, provocant, habité de désir, pourfendeur de limites. Marie-Eve de Grave s’en empare à bras le corps et nous entraîne dans l’univers d’une écrivaine hors de toutes normes. Dans sa voix, ses écrits, ses images, la cinéaste tisse sa narration et nous plonge dans cet univers poétique et illuminé.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=XTcQ2ToGiDU

Lien : http://www.cinematek.be/?node=17&event_id=300260602

Dans le cadre du Brussels Art Film Festival et du W-E du Doc.

6-4 euros