[Projection] Paying the price for peace + débat

Soirée inaugurale du 18e FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

en avant-première

PAYING THE PRICE FOR PEACE

de Bo BOUDART

Documentaire / USA / 2017 / 98 minutes

Juin 2016, d’anciens soldats américains défilent pour la paix à Boston. Héros surmédiatisés de la campagne présidentielle, ces laissés-pour-compte traumatisés, mutilés, parfois sans-abri peinent à retrouver une vie normale. Un vrai parcours du combattant. Parmi eux, Ron Kovic. Son destin était pourtant tout tracé : être un « héros de guerre ». Mais Ron Kovic a préféré endosser un rôle autrement plus périlleux : devenir le super-héros de la non-violence. Depuis plus de 40 ans, cet ancien du Vietnam est le symbole de l’activisme pacifiste : il est revenu des rizières d’Indochine en ayant définitivement perdu l’usage de ses jambes mais avec une force mentale décuplée. Du coup, à chaque fois que des Américains descendent dans la rue pour protester contre le bellicisme affiché par la Maison blanche, Ron Kovic monte au front...

Dans Paying the price, vétérans, journalistes, historiens racontent comment ils ont vécu les événements. Les propos sont illustrés par des images d’archives (parfois insoutenables) souvent inédites, notamment celles filmées par les soldats eux-mêmes.

Un documentaire d’une force inouïe.

DÉBAT

« Mais où est passé le mouvement pacifiste belge...? »

avec

Georges BERGHEZAN (Chercheur au « GRIP »)

Stéphanie DEMBLON (Membre d’« Agir pour la Paix »)

Luc MAMPAEY (Directeur du « Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité »)