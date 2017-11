[Projection + débat] Le RoundUp face à ses juges

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





Vendredi 17 Novembre à 20h au Botanique

« LE ROUNDUP » FACE À SES JUGES

de Marie-Monique ROBIN

DOCUMENTAIRE / France 2017 / 90 minutes

C’est une histoire de mort, de manipulations scientifiques et de milliards d’euros. Son acteur principal est un herbicide dénommé glyphosate –« star » indétrônée au royaume de l’agro-industrie avec plus de 800.000 tonnes vendues à travers la planète. Monsanto, qui l’a mis au point, en a fait son produit phare sous le nom de Roundup et le pilier de son modèle économique.

Neuf ans après Le Monde selon Monsanto, Marie-Monique Robin se penche à nouveau sur la multinationale et ce glyphosate censé être « plus inoffensif que le sel de table »… mais jugé génotoxique par le Centre international de recherche sur le cancer.

De l’Argentine aux Etats-Unis, du Sri Lanka à la France, la réalisatrice donne la parole aux scientifiques et aux victimes de cet « outil d’écocide » aux effets dévastateurs –perturbateur endocrinien, antibiotique puissant, chélateur de métaux. Certains sont venus témoigner lors du Tribunal Monsanto, qui s’est tenu à La Haye en octobre 2016, où juges et victimes ont instruit le procès du Roundup. Ce procès symbole forme l’ossature d’une enquête à la fois implacable et bouleversante. Il en constitue aussi le message le plus ­essentiel : face à l’impuissance des Etats, la société civile est en train d’écrire une nouvelle histoire, pour répondre aux agressions dont elle fait l’objet.

Le Roundup face à ses juges est donc un film indispensable à l’heure où l’Europe –pressée par les lobbies– s’apprête à autoriser une nouvelle fois l’usage du glyphosate…

LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Monsanto… Les élus face à leur responsabilité