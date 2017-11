[Projection + débat] 7 jours avec la PAH à Barcelone

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





SEPT JOURS AVEC LA « PAH » À BARCELONE

de Pau FAUS, Silvia GONZALEZ-LAA et Xavi ANDREU

DOCUMENTAIRE / Espagne 2015 / 52 minutes

VO sous-titrée en français

La crise économique de 2008, ce n’est pas seulement des banques en faillite, des Bourses affolées et des plans de sauvetage écoeurants. Ce ne sont pas les milliards et les pourcentages qui s’envolent aux détriments des actionnaires. C’est avant tout des gens, comme vous et moi, qui –sans avoir commis la moindre faute– se sont retrouvés sans emploi, sans ressources et… sans foyer.

Avant 2008, les banques espagnoles (comme leurs homologues américaines), ont usé et abusé des subprimes, ces prêts à taux variables accordés à tous ceux qui rêvaient de posséder leur propre maison. Quand le château de cartes s’est effondré, ces mêmes banques ont vaillamment cherché à se renflouer sur le dos de ces braves gens : les banques ont saisi leurs maisons. Mais un sou reste un sou pour le banquier consciencieux : aussi ces malheureux chômeurs, fraîchement « sans domicile fixe », restent-ils contraints de payer ce qui reste de leur prêt –même s’ils ont été expulsés. Une double peine.

Ubuesque ? Et pourtant ce n’est pas de la fiction. C’est cette réalité que nous montre sans fard le documentaire Sept jours avec la « PAH » –la Plateforme des personnes affectées par les hypothèques, un mouvement citoyen qui défend le droit à un logement décent. La PAH repose sur un adage vieux comme le monde : l’union fait la force, et c’est donc unis que ses membres ont tenté de résoudre leurs problèmes. Celui qui a un toit… le partage, celui qui sait… explique, et tous ensemble ils réouvriront les appartements et les maisons saisis –en tenant tête aux forces de l’ordre.

Entrecoupé d’images collectées pendant plus d’un an, Sept jours nous montre, en plus du drame, l’énorme travail invisible qui existe derrière la PAH et le processus d’acquisition de pouvoir et d’autonomie des personnes qui la compose.

LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Espagne : de la rue à l’exercice du pouvoir