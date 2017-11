[Projection + débat] Trois chants sur Lénine

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





TROIS CHANTS SUR LÉNINE

de Dziga VERTOV

Documentaire / URSS 1934 / 59 minutes

Réalisé à l’occasion du dixième anniversaire de la mort du dirigeant communiste, Vertov a ici réalisé un film tout simplement magistral. Où il mêle documents d’archives et utilisation subversive des intertitres. Il y ajoute, pour la première fois, des interviews (une femme musulmane, une ouvrière) et fait intervenir la musique comme élément lyrique en contrepoint d’un montage des plus dynamiques.

Trois chants sur Lénine met ainsi en scène trois chansons populaires. La première raconte le sort des femmes voilées dans l’Orient ancien, et leur libération dans l’espace soviétique. Le deuxième chant rend compte des funérailles de Lénine. Le troisième décrit la construction du socialisme en URSS.

Vertov s’inscrit pleinement dans le mouvement de l’avant-garde cinématographique des années 1920, notamment par la grande influence qu’exercent sur lui le futurisme et le constructivisme. Considérant « le ciné-drame » (la fiction) comme l’opium du peuple, Dziga Vertov est contre le scénario, les décors, la mise en scène, les acteurs, les studios et le documentaire de paysage. Il considère cependant que la caméra est un perfectionnement de l’œil humain, qui lui, est imparfait. Il faut donc utiliser la caméra pour la lutte des classes. Et donc se servir du « cinéma-Œil » afin de pouvoir « prendre la vie sur le vif »…



LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

« 1917 »… en Belgique ?

AVEC

Anne MORELLI Historienne

Georges SPRIET Co-Président du « Centre des Archives du Communisme en Belgique »