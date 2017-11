[Projection + débat] Carlos, l’aube n’est plus une tentation

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

CARLOS, L’AUBE N’EST PLUS UNE TENTATION

de Thierry DERONNE

DOCUMENTAIRE / Venezuela 2012 / 90 minutes

Carlos, l’aube n’est plus une tentation est le premier documentaire consacré au nicaraguayen Carlos Fonseca Amador (1936-1976), fondateur du Front Sandiniste de Libération Nationale, historien, idéologue et guérillero visionnaire de la révolution latino-américaine.

Le film raconte la vie de ce « maillon vital » de la révolution latino-américaine –depuis ses premières années d’enfant pauvre vendant des confiseries dans les rues de Matagalpa pour aider sa mère couturière, jusqu’à sa longue marche faite de multiples échecs et de recommencements.

Deux ans de voyages et d’enquête de terrain ont permis au réalisateur, le belge Thierry Deronne, de reconstruire la pensée originale de « l’autre Che » : en parcourant les lieux-clés de sa longue marche –de Matagalpa à la Havane et de León à Zinica– avec les combattants qui l’ont connu personnellement, tels les paysans qui alimentaient sa guérilla.

LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Nicaragua : qu’est devenu le sandinisme ?

AVEC

Bernard DUTERME Sociologue, Directeur du « Centre Tricontinental »

Jorge MAGASICH Professeur à « l’IHECS », Historien