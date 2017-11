[Projection + débat] Une autre montagne + La dérive autoritaire d’Erdogan

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





UNE AUTRE MONTAGNE

de Noemi AUBRY et Anouck MANGEAT

DOCUMENTAIRE / France 2017/ 82 minutes / VO sous-titrée en français

« Aller à la montagne », en turc, cela veut dire rejoindre la guérilla. Dans les montagnes du sud-est de la Turquie, des femmes kurdes ont en effet rejoint les rangs du PKK et des Unités de protection du Peuple (du côté de la Syrie et l’Irak). Ergül, Sinem et Burcu leur portent un profond respect et leur dédicacent le présent film. Elles, elles vivent à Istanbul ou près de la Mer noire. Et participent activement aux luttes civiles pour les droits de toutes les opprimées. Que ce soient les comportements adoptés dans la vie privée, l’occupation de l’espace public ou la prise des armes pour rejoindre la guérilla…, toutes ces préoccupations ont la même importance. A chaque montagne gravie, il y en a une autre derrière encore à gravir, et cette suite d’épreuves symbolise bien –de façon universelle– les luttes féministes.

Une autre montagne [Başka bir dağ] –projeté ici en avant-première– dresse le portrait de trois femmes libres, courageuses et combatives. Dans un pays en guerre permanente contre lui-même.





LA DÉRIVE AUTORITAIRE D’ERDOGAN

de Mireille COURT et Chris DEN HOND

DOCUMENTAIRE / Kurdistan 2017 / 26 minutes / VO sous-titrée en français

Un documentaire des plus utiles pour comprendre la situation dramatique en Turquie et « les solutions politiques » prônées par le mouvement kurde.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Levant de la révolte