[Projection + débat] L’abécédaire de Gilbert

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





L’ABÉCÉDAIRE DE GILBERT

de Benjamin HENNOT

Documentaire / Belgique 2013 / 52 minutes

Ancien syndicaliste de combat, Gilbert Cardon est un des piliers de l’association Fraternités ouvrières, située à Mouscron. Il y assure une permanence hebdomadaire, où il ne manque jamais d’envoyer les visiteurs se perdre dans son jardin-verger expérimental, sorte de dédale vivrier et luxuriant.

Sur place, tout qui s’intéresse à la nature trouve de quoi se régaler : des cours de jardinage gratuits, des ateliers de taille et de greffage « sans frais débourser », un grainier aux six mille variétés de semences… Tous les permaculteurs du nord de la France et de Belgique, tous ceux et celles qui veulent lier « social » et « jardinage » passent chez Gilbert, pour se frotter à sa parole roborative : « Je préfère bouffer de la merde à plusieurs, plutôt que de manger du bon tout seul ».

Dans L’abécédaire (une interview a capella), le spectateur tirera le meilleur des réflexions enjouées d’un combattant pour la vie et qui n’a pas sa langue en poche. Résultat : un documentaire drôlatique, subversif et éminemment passionnant.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Ici, on sème…

AVEC

Benjamin HENNOT Réalisateur