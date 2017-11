[Projection + débat] La vie attend, référendum et résistance au Sahara occidental

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

LA VIE ATTEND,

RÉFÉRENDUM ET RÉSISTANCE AU SAHARA OCCIDENTAL

de Iara LEE

Documentaire / USA 2015 / 60 minutes

En 1975, le peuple sahraoui était censé recouvrer sa liberté. Pourtant, quarante ans plus tard, le Sahara occidental demeure toujours sous occupation –non plus espagnole mais… marocaine. C’est, en effet, la dernière des colonies africaines. Subissant toutes les formes de pressions et de répression, des dizaines de milliers de Sahraouis se sont vus dans l’obligation de s’exiler vers l’Algérie voisine –où plus de 125.000 réfugiés continuent à vivre dans des camps, qui étaient censés être provisoires.

Malgré toutes ces difficultés, un nouveau mouvement –porté par la jeunesse– exige que la communauté internationale tienne ses promesses et supervise un référendum sur l’indépendance du territoire.

En attendant, le Sahara occidental est régulièrement le théâtre de manifestations sahraouies pour les libertés, systématiquement réprimées dans la violence.

On s’en doute : Life is waiting a été –dès sa sortie américaine– censuré et ses projections annulées à de nombreuses reprises –suite aux pressions exercées par les autorités de Rabat. Et dans la plupart des pays arabes, ce documentaire courageux a été tout simplement interdit.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Chaque peuple a droit à l’autodétermination

AVEC

Boris FRONTEDDU Membre du « Comité belge de soutien au peuple sahraoui »

Abba MALAININ Représentant du « Front Polisario » en Belgique