[Projection + débat] Burning out

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





BURNING OUT

de Jérôme LE MAIRE

DOCUMENTAIRE / France 2016 / 85 minutes

Convaincu que le burn-out nous concerne tous, le réalisateur belge Jérôme Le Maire s’est immergé pendant deux ans dans les entrailles d’un hôpital parisien au bord de la rupture. Il en a tiré un documentaire fort et intime, qui suit le quotidien des personnels de l’unité chirurgicale de Saint-Louis, l’un des plus grands établissements publics de la capitale française.

Fatigue, disputes allant jusqu’aux larmes sur fond de plannings qui débordent, collègues qui ne se connaissent plus et « perdent le sens » de leur travail... : l’atmosphère est pesante au bloc, où s’enchaînent les opérations à un rythme effréné (huit à dix par jour dans chacune des 14 salles).

Mais plus que le malaise –maintes fois dénoncé– des soignants, ce sont les mécanismes à l’oeuvre derrière le burn-out et « ce qui se passe après la prise de conscience » que Jérôme Le Maire a voulu exposer. L’hôpital, bouleversé voire « déshumanisé » par les réformes et les plan d’économies successifs, reflète la gravité d’une « maladie » qui contamine jusqu’au médecin, explique-t-il.

A l’origine de son projet, l’essai du philosophe belge Pascal Chabot, Global burn-out. « J’étais fort intéressé par sa perception » du phénomène : "une pathologie de civilisation, le miroir de notre société" confrontée à la course à la rentabilité, à la performance, et non pas "le problème" de celui qui est faible ou travaille trop ».

Le lieu de tournage était tout trouvé. « J’ai fait mes repérages pendant un an et demi avant de sortir ma caméra », le temps de nouer des relations, de trouver des « personnages ». Puis, « j’ai tourné pendant un an parce que je voulais voir le système évoluer ». Il parvient ainsi à saisir des moments émouvants, voire très durs.

Le Maire, qui reçoit des messages d’hospitaliers « de partout en Europe », peut en tout cas se targuer d’avoir fait bouger les choses, à Saint-Louis comme ailleurs.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Est-ce que Maggie débloque… ?

AVEC

Evelyne MAGERAT de la CSC

Miguel ROSAL MARTIN de « la Fédération des Maisons médicales »

Carine ROSTELEUR de la CGSP-ALR