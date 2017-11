[Projection + débat] Snowden

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





SNOWDEN

de Oliver STONE

FICTION / USA 2016 / 135 minutes

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semblait réaliser son rêve quand il a rejoint les équipes de la CIA puis de la National Security Agency (« l’Agence nationale de la sécurité » dépendant du département de la Défense des États-Unis). Il découvre alors –au cœur des Services de renseignements américains– l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire.

Choqué, Snowden décide alors de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa propre vie privée.

En juin 2013, deux journalistes prennent le risque de le rencontrer dans une chambre d’hôtel à Hong Kong. Une course contre la montre s’engage pour analyser les preuves irréfutables présentées par Snowden avant leur publication. Ces révélations, aussitôt rendues publiques, seront au cœur du plus grand scandale d’espionnage de l’histoire des États-Unis.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Tous en alerte !

AVEC

Alain MARON Député régional ECOLO

Arne ROBBE Membre de « Greenpeace »