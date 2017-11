[Projection + débat] Enfants du Hasard

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





ENFANTS DU HASARD

de Thierry MICHEL et Pascal COLSON

DOCUMENTAIRE / Belgique 2017 / 100 minutes

Dans les années 1960 pour y trouver du travail, des familles turques s’établissent à Cheratte dans la région liégeoise –à l’ombre du grand chevalement de la mine. Le Hasard était le nom que portait alors le charbonnage. Dans les années 2000, leurs petits-enfants sont nés par hasard à Cheratte. Ils sont inscrits en sixième année primaire à l’école communale et suivent le cours de religion islamique. Enfants du Hasard aborde la question essentielle de l’éducation dans leur processus d’intégration. Et brosse le portrait de Brigitte, une enseignante « idéale »…Le qualificatif est prononcé par une petite fille de la classe –tant cette « éducatrice » assoit sa légitimité sur la relation humaine.

Enfants du Hasard, de Thierry Michel et Pascal Colson, est un documentaire humaniste, sensible et intelligent, qui ne surjoue pas les émotions. Il mise sur un avenir possible, basé sur l’identité de l’un et le respect de l’autre –sans donner dans la béatitude. Un film qui fait du bien.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Chemins et voix pour l’école…

AVEC

Nico HIRTT Fondateur de « l’Appel pour une Ecole démocratique »

Un(e) membre de « Changements pour l’Egalité »