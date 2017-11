[Projection + débat] Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





TES CHEVEUX DÉMÊLÉS CACHENT UNE GUERRE DE SEPT ANS

de Fatima SISSANI

DOCUMENTAIRE / Algérie 2017 / 75 minutes

Eveline, Zoulikha, Alice. C’est le regard croisé de trois femmes –engagées au côté du Front de Libération Nationale– durant la guerre d’indépendance algérienne. Elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture, l’hôpital psychiatrique. Au crépuscule de leur vie, elles choisissent de témoigner, après des décennies de silence.

Avec clarté et pudeur, elles racontent l’Algérie coloniale, la ségrégation, le racisme, l’antisémitisme, la répression française, la gégène, les solidarités, la liberté et aussi la nature qui ressource, les paysages qui apaisent, la musique et la poésie qui permettent l’échappée… On entre dans l’Histoire et la singularité de leur histoire. Autant que document historique (ce qu’il est de manière rigoureuse), ce film donne à toucher l’humanité dans son foisonnement, la vie dans sa beauté et sa violence. Impeccable.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

En avant, toutes !

AVEC

Noura AMER Présidente de « Arab Women’s Solidarity Association [Belgium] »