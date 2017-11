[Projection + débat] Cuba en suspens

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





CUBA EN SUSPENS

de Carmen CASTILLO

DOCUMENTAIRE / France 2017 / 59 minutes

Tourné au printemps 2016, le documentaire de la réalisatrice Carmen Castillo n’avait anticipé ni l’élection de Donald Trump, ni la mort de Fidel Castro. Ces événements majeurs altèrent-ils pour autant le sens de Cuba en suspens ? Absolument pas. Car ici, c’est de l’identité cubaine profonde et historique dont on nous parle. Habitants, économistes et divers spécialistes observent et analysent. Se dessine un pays tiraillé, pris entre deux mondes, mais décidé à se battre pour préserver ses valeurs. Socialisme, liberté, égalité... Ces grands mots si actuels tentent d’être redéfinis sans être dénaturés. Des défis passionnants que l’ancienne militante révolutionnaire chilienne restitue avec une grande sensibilité.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Réformes économiques et Révolution

AVEC

Freddy TACK Membre des « Amis de Cuba »