[Projection + débat] This is not a coup

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





THIS IS NOT A COUP

de Aris CHATZISTEFANOU

DOCUMENTAIRE / Grèce 2016 / 80 minutes

Le 25 janvier 2015, Syriza remporte les élections législatives sur un programme de rupture.

Le 5 juillet, un incroyable « OXI », à 61%, confirmera la volonté grecque de ne pas se soumettre aux nouvelles ordonnances européennes. Pourtant une semaine après ce véritable plébiscite populaire pour le « NON », la messe est dite : dix-huit heures de négociations « au finish » ont eu raison des espoirs mis dans le gouvernement d’Aléxis Tsípras. Une capitulation en rase campagne. « J’assume la responsabilité d’un texte auquel je ne crois pas », affirmera le Premier ministre. Deux jours plus tard, le Comité central de Syriza rejette pourtant l’accord, dénonçant une atteinte sans pareille à « toute notion de démocratie et de souveraineté populaire ».

Le troisième Mémorandum (encore plus dur que les précédents) ? Il sera finalement entériné au Parlement grâce à l’appui de la droite et du PASOK.

This is not a Coup ? Ce reportage documenté est un implacable réquisitoire contre l’UE, révélant pour la première fois –grâce aux témoignages d’anciens ministres– comment se sont réellement passés les « pourparlers » entre la Grèce et les représentants de l’Union. Car ce qui s’est tramé, durant près de cinq mois, n’a pas été la préparation d’un « coup d’Etat »... C’est tout simplement ainsi que fonctionne l’Union européenne : « J’aurais pu appeler le film : "This is not a Coup, this is EU" », revendique Aris Chatzistefanou. Son film en est la démonstration époustouflante.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

La Grèce, l’Union européenne et nous

AVEC

Fotoula IOANNIDIS Militante grecque

Yiorgos VASSALOS Militant de « L’initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste »