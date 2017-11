[Projection + débat] Moranbong, une aventure coréenne

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





MORANBONG, UNE AVENTURE CORÉENNE

de Jean-Claude BONNARDOT

sur un scénario de Armand GATTI

FICTION / Corée du Nord et France 1960 / 84 minutes

VO sous-titrée en français

L’origine de Moranbong remonte à la visite en 1958 d’une délégation française à Pyongyang. Cette délégation fut la première en Europe occidentale à se rendre dans le pays après la Guerre de Corée. Parmi les présents : l’écrivain Claude Lanzmann, le chanteur-compositeur Francis Lemarque, le photographe et cinéaste Chris Marker, Armand Gatti, Jean-Claude Bonnardot. Ces deux derniers vont être inspirés par un événement découvert lors de leur séjour : le théâtre Moranbong à Pyongyang bombardé et reconstruit sous terre en quelques semaines. Ils décident aussitôt de se lancer dans la production d’un long métrage de fiction tourné intégralement sur place. Cette production est, à ce jour, l’unique collaboration cinématographique entre les deux pays.

Le film ? C’est l’histoire de deux amoureux séparés par la guerre –parabole d’un pays également divisé– et de la force de leurs sentiments. Œuvre profondément humaniste, pacifiste et universelle, Moranbong dénonce les horreurs de la guerre, de toutes les guerres.

Le film est censuré dès 1959 pour « atteinte à la politique étrangère de la France ». Le producteur fera alors passer Moranbong sous nationalité belge –avant que la censure soit finalement levée et le film autorisé à être projeté dans les salles quatre années plus tard.

Programmée dans le cadre de ce 18ème Festival, cette « aventure coréenne » reste (faut-il le préciser ?) d’une incroyable actualité.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

La Guerre de Corée finira-t-elle un jour ?

AVEC

Bruno HELLENDORF Chercheur au « GRIP »

Frank WILLEMS Ex-Président de « L’Association Belgique-Chine »