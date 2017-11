[Projection + débat] Merchant of doubt

18e Festival FESTIVAL de CINEMA d’ATTAC

(programme complet)





MERCHANTS OF DOUBT

de Robert KENNER

Documentaire / USA 2014 / 96 minutes

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur Robert Kenner dénonce les turpitudes des grands groupes industriels. C’est à lui que l’on doit le saisissant reportage Food Inc sur la toxicité de l’industrie alimentaire aux Etats-Unis, un reportage qui fit sensation dès sa sortie en 2008.

Nier le changement climatique, relativiser les dangers du tabagisme, semer la confusion sur les questions environnementales et pharmaceutiques… Telle est désormais la mission des « marchands de doute » pour permettre aux multinationales de continuer à faire du cash sur la santé publique. Car ces prétendus « experts » –payés rubis sur l’ongle par leurs donneurs d’ordres– ont infiltré les think tanks, les médias et les hautes sphères politiques. Kenner a donc décidé de dénoncer ces « criminels en col blanc » dans un documentaire trépidant et efficace.





LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

Trump chez les climatosceptiques

AVEC

Jean-Pascal VAN YPERSELE Docteur en sciences physiques à l’UCL, Professeur de climatologie et de sciences de l’environnement à l’Université catholique de Louvain