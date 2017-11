Table d’hôte + Projection "Projekt A"

FR (ENG below)

MoestuinCollectif et Collectactif vous proposent une table d’hôte et la projection du film documentaire "Projekt A".

14h Atelier cuisine : Préparation collective de la table d’hôte

18h Table d’hôte : Ouvert à tous le monde pour manger des plats végétariens à prix libre

20h Projection "Projekt A"

DESCRIPTION -----

Les anarchistes sont des adolescents à capuchon en robes noires qui dérangent Berlin et Hambourg en jetant des pierres le 1er mai, ils sont punks avec des épingles de sûreté dans le visage, vêtus de vêtements en lambeaux et vestes en cuir qui tapent les mamies pour de l’argent. L’anarchie est le chaos. L’anarchie est le scénario d’horreur de tout citoyen décent.

Nos protagonistes sont des anarchistes. Ils rêvent d’une société libre. Ils rédigent leurs idées concrètes d’un monde différent et essaient de les appliquer dans leur vie. Ils sont convaincus que l’humanité peut vivre sans domination, sans État - d’un point de vue actuel, cela semble être une idée absurde. Mais les cinq protagonistes ne sont pas seuls dans leurs croyances. Le socialisme réel a échoué il y a plus de 20 ans et le capitalisme constitue une condition de crise permanente. En revanche, les idées anarchistes se répandent dans une grande partie des mouvements sociaux en plein essor.

Que ce soit en Espagne, en Grèce ou en Allemagne, les protagonistes défendent leurs idéaux. L’anarchie est une approche radicale de la constitution de la société, faisant basculer l’ordre mondial capitaliste dans son fondement. C’est exactement pourquoi il est si convaincant en ces temps. Au cours des quatre dernières années, en tant qu’équipe de tournage, nous avons découvert un vaste réseau de non-conformistes de vieux et de nouveaux révolutionnaires, qui ont une longue tradition d’activisme. Nous avons trouvé un large mouvement, dont les défenseurs divergent largement dans leurs idées et dans leur mise en œuvre.

Le point de départ du film est de savoir si les idées anarchistes ne sont que des visions de quelques personnes ou si ces idées pourraient être une sorte de modèle pour toute la société.

Nous - Moritz et Marcel - sommes deux cinéastes indépendants ayant une expérience pertinente dans le genre du documentaire. Avec l’aide de notre excellent réseau d’amis et de supporters, nous avons réalisés Projekt A.

Marcel Seehuber (Réalisateur, Scénario, Caméra)

Moritz Springer (Réalisateur, Scénario, Son)

(filmfest münchen publikumspreis)

(polit film festival innsbruck)

(el ojo cojo film festival madrid)

(punk film fest berlin)

(neisse film festival)

Source : http://www.projekta-film.net/film-2/

ENG

MoestuinCollectif and Collectactif propose you a people’s kitchen and the projection of the movie documentary "Projekt A".

14h Cooking workshop : Collective preparation of the people’s kitchen

18h People’s kitchen : Open to everyone to eat vegetarian dishes at free contribution

20h Projection "Projekt A"

DESCRIPTION -----

Anarchists are hooded teenagers in black dresses who upset Berlin and Hamburg by throwing stones on May 1, they are punks with safety pins in their face, wearing tattered clothes and leather jackets who tap grannies for money. Anarchy is chaos. Anarchy is the horror scenario of every decent citizen.

Our protagonists are anarchists. They dream about a free society. They draft their concrete ideas of a different world and try to implement them in their lives. They are convinced that humankind can live without domination, without state – from a present-day perspective this seems to be an absurd idea. But the five protagonists are not alone in their beliefs. Real socialism failed more than 20 years ago and capitalism constitutes as a condition of permanent crisis. Anarchist ideas – in contrast – are spreading in large parts of the bourgeoning social movements.

Regardless of whether in Spain, Greece or Germany, the protagonists stand up for their ideals. Anarchy is a radical approach of constituting society, rocking the capitalist world order in it´s fundament. That’s exactly why it is so compelling in these times. In the last four years, we, as a film team, came upon a broad network of mavericks of old and new revolutionaries, who look back on a long tradition of activism. We have found a broad movement, whose advocates diverge widely in their ideas and their implementation.

The starting point of the film is whether if anarchistic ideas are just visions of a few people or if those ideas could be some kind of blueprint for all of society.

We – Moritz and Marcel – are two independent film makers with pertinent experience in the genre of documentary. With the help of our great network of friends and supporters we realize Projekt A.

Marcel Seehuber (Director, Script, Camera)

Moritz Springer (Director, Script, Sound)

(filmfest münchen publikumspreis)

(polit film festival innsbruck)

(el ojo cojo film festival madrid)

(punk film fest berlin)

(neisse film festival)

Source : http://www.projekta-film.net/film-2/