Table d’hôte + Projection "Cowspiracy"

FR (ENG below)

MoestuinCollectif et Collectactif vous proposent une table d’hôte et la projection du film documentaire "Cowspiracy".

14h Atelier cuisine : Préparation collective de la table d’hôte

18h Table d’hôte : Ouvert à tous le monde pour manger des plats végétariens à prix libre

20h Projection "Cowspiracy"

DESCRIPTION -----

Cowspiracy : The Sustainability Secret est un film documentaire réalisé par Kip Andersen et Keegan Kuhn, sorti en 2014. Il explore l’impact de l’agriculture animale sur l’environnement, et interroge les positions des associations environnementales sur cette question. Les associations environnementales interrogées dans le film comprennent Greenpeace, Sierra Club, Surfrider Foundation, Rainforest Action Network , et beaucoup d’autres. Le film se penche sur diverses préoccupations environnementales, y compris le réchauffement de la planète, l’utilisation de l’eau, la déforestation et les zones mortes des océans, et suggère que l’agriculture animale est la principale source de destruction de l’environnement.

L’Union of Concerned Scientists (UCS) a contesté l’affirmation du film, qui va à l’encontre du consensus scientifique, selon lequel la majorité des gaz à effet de serre responsables du changement climatique sont produits par l’agriculture animale plutôt que par les émissions de combustibles fossiles.

Cowspiracy a remporté le prix du public au festival du film écologique sud-africain 2015, ainsi que le prix du meilleur film étranger au Festival de films pour l’environnement.

Source : https://www.wikipedia.org/wiki/Cowspiracy

ENG

MoestuinCollectif and Collectactif propose you a people’s kitchen and the projection of the movie documentary "Cowspiracy".

14h Cooking workshop : Collective preparation of the people’s kitchen

18h People’s kitchen : Open to everyone to eat vegetarian dishes at free contribution

20h Projection "Cowspiracy"

DESCRIPTION -----

Cowspiracy : The Sustainability Secret is a 2014 documentary film directed by Kip Andersen and Keegan Kuhn, which explores the impact of animal agriculture on the environment, and investigates the policies of environmental organizations on this issue. The environmental associations that are interrogated in the movie are Greenpeace, Sierra Club, Surfrider Foundation, Rainforest Action Network, and many more. The film looks at various environmental concerns, including global warming, water use, deforestation, and ocean dead zones, and suggests that animal agriculture is the primary source of environmental destruction.

The Union of Concerned Scientists (UCS) has disputed the film’s assertion, which runs counter to scientific consensus, that the majority of greenhouse gases driving climate change are produced by animal agriculture rather than fossil fuel emissions.

Cowspiracy won the Audience Award at the 2015 South African Eco-Film Festival, as well as the Best Foreign Film Award at the Environmental Film Festival.

Source : https://www.wikipedia.org/wiki/Cowspiracy