Première édition des semaines thématiques du Steki.

Brochure du programme complet ici : www.lesteki.be

> État d’exception

> Ennemi intérieur

> Profilage en Belgique

Du 18 au 24 novembre 2017

18 > 19 nov 2017

WEEK-END DE SÉMINAIRE À L’ERG

87 rue du Page, 1050 Bruxelles

18 > Gouverner le risque,

normaliser l’exception

19 > Construction d’un ennemi intérieur

20 > 24 nov 2017

SEMAINE DE RÉFLEXION AU STEKI

4&6 rue Defnet, 1060 Bruxelles

Brunchs-ateliers, discussions,

conférences, écoutes radio

+ concerts

================================================

« Le monde va très mal », voilà sans doute l’une des certitudes les mieux partagées de ces dernières décennies.

La sensation est vieille et familière : la « crise », la plupart d’entre nous sommes nés dedans. Pour autant, les lois, mesures et dispositifs de contrôle apparus dernièrement nous laissent un sentiment d’accélération inédit. Déportations administratives, rafles et perquisitions massives, mises à l’isolement systématiques en détention préventive, déchéance de nationalité... ; la liste est longue et donne le ton de l’époque.

C’est au nom de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme que cette batterie de mesures d’exceptions, impensables il y a quelques décennies, se justifie, s’impose et se naturalise. Sous nos yeux, les discours et les méthodes de gouvernement des États de droit mutent rapidement. Les procédés traditionnels, hérités des accords conclus suite au traumatisme de la seconde Guerre Mondiale, s’agencent, ou se confrontent, avec de nouvelles pratiques.

Quelles sont les logiques qui autorisent un chef d’État occidental à ordonner sans mandat judiciaire, et hors contexte de guerre ouverte, l’exécution préventive d’individus en dehors de son territoire national ? Comment agissent les algorithmes, qui profilent tant les fraudeurs sociaux que les cibles des drones tueurs, sur les manières d’administrer les populations et de penser le conflit ?

LÉGISLATIONS D’EXCEPTION, CONSTRUCTION D’UN ENNEMI INTÉRIEUR ET PROFILAGE : ce sont ces trois opérations qu’il nous semble essentiel de discuter ensemble pour saisir quelles sont, aujourd’hui en Belgique, les stratégies et les instruments utilisés pour gouverner.

################################################

LE STEKI CO-ORGANISERA UNE OU DEUX FOIS PAR AN ,DANS ET HORS DE SES MURS ,DES SEMAINES THÉMATIQUES. CES SEMAINES SONT PENSÉES AVEC DES COMPLICES DE DIVERS HORIZONS ,DIFFÉRENTS À CHAQUE ÉDITION, ET POUR QUI LES ENJEUX ÉNONCÉS CONSTITUENT UNE PART DÉTERMINANTE DE LEUR VIE.

ELLES SONT UNE TENTATIVE, DEPUIS UNE HYPOTHÈSE POLITIQUE, DE NOUS FORCER À PENSER, ET DE DÉPLOYER DES PROBLÉMATIQUES EN INVITANT DES PERSONNES QUI SONT CONCRÈTEMENT EN PRISE AVEC LES QUESTIONS SOULEVÉES, DES CHERCHEURS DE TOUS MILIEUX, EXPERTS ET PROFANES. CHAQUE SEMAINE FERA L’OBJET D’UN TRAVAIL DE PUBLICATION POSTÉRIEUR, LIVRET OU REVUE, SUR BASE DES TEXTES ET ENREGISTREMENTS QUI L’AURONT PONCTUÉE.

CETTE ÉDITION EST LA PREMIÈRE. ASSEZ EXPÉRIMENTALE EN TERMES D ’ ORGANISATION, ELLE FAIT OFFICE D’INTRODUCTION À DES ATELIERS QUI PROLONGERONT LES RÉFLEXIONS ABORDÉES ICI.

PROCHAINE ÉDITION : « AUTONOMIE ALIMENTAIRE, AU COEUR DES RUINES DU CAPITALISME. »

LE STEKI

4&6 rue Defnet

1060 Bruxelles

www.lesteki.be

pourdireuntruc@lesteki.be