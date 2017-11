Conférence-débat avec : Janette HABEL

Politologue, collaboratrice au Monde Diplomatique

Au-delà de l’image du Che, devenue symbôle mondial de la rébellion et reproduite à des dizaines de millions d’exemplaires sur les drapeaux, bannières, T-shirts et pochettes de disques, quelles étaient les idées politiques et économiques d’Ernesto Rafael Guevara ?

50 ans après son assassinat par les militaires boliviens, il est important de se pencher sur le cheminement politique du Che : de ses pérégrinations de jeunesse à travers l’Amérique latine jusqu’à sa rencontre avec les révolutionnaires du Mouvement du 26 Juillet. Du débarquement du Granma en 1956 au renversement de la dictature de Batista, en passant par la guérilla à travers la Sierra Maestre.

Quel point de vue a-t-il défendu lors du débat sur la politique économique dans une société de transition ? Quelle conceptions a-t-il développées sur les rapports humains dans une société socialiste ? Comment a-t-il traduit ses paroles en actes, lui qui appelait à « Créer, deux, trois, plusieurs Vietnam ! » pour combattre l’impérialisme américain ? Comment a-t-il soutenu la révolution en Afrique et pris ses distances avec les dirigeants soviétiques de l’époque ?

Membre du bureau national de l’Union des Étudiants Communistes (France) de 1958 à 1960, co-fondatrice de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire en 1966, puis de la Ligue Communiste en 1969 dont elle a longtemps fait partie du bureau politique, Janette Habel a été l’une des premières à partir soutenir la révolution cubaine pendant de longs séjours entre 1962 et 1970, d’où elle a ramené les premiers textes du Che publiés en France par l’éditeur François Maspero. Docteur en Sociologie, elle enseigne à l’Institut des hautes études d’Amérique latine (Sorbonne) et collabore régulièrement au Monde Diplomatique. Elle est entre autres l’auteure, avec Michael Löwy, de La Pensée de Che Guevara, un humanisme révolutionnaire (Ed.Syllepse, 1997).

Une activité organisée par la Formation Léon Lesoil

en collaboration avec GAUCHE ANTICAPITALISTE

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles