"Ne juge pas un livre à sa couverture". C’est à travers ce message que la Bibliothèque vivante invite le lecteur à réfléchir.

Les livres n’y sont pas en papier mais en chair et en os et racontent une partie de leur trajectoire personnelle à partir d’un préjugé auquel ils se sont trouvés un jour confrontés.

Une bibliothèque vivante fonctionne de la même façon qu’une bibliothèque classique : les bibliothécaires proposent un catalogue et conseillent les lecteurs dans le choix d’un livre qu’ils peuvent emprunter pour une durée de trente minutes et avec lequel ils échangeront à partir du préjugé vécu.

Vous seriez intéressé.e à devenir vous-même un livre vivant ? Nous vous invitons alors à participer aux deux journées de formation prévues les samedis 14 et 21 octobre.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

humanlibrary@urca-asbl.org.

Lien vers des sites qui présentent le projet :

www.humanlibrary.org et www.laconcertation-asbl.org-bibliotheque-vivante.

Entrée libre.