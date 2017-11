Blanchi, optimalisé, dématérialisée, au paradis, l’argent gouverne le monde, c’est entendu et vérifiable chaque jour.

Face à cette toute puissance, malgré l’inégalité des forces en présence et dans un contexte d’impunité largement organisée, les contre-pouvoirs s’efforcent d’exister, dénoncent, appellent à la régulation, avec plus ou moins de réussite.

Juges forcément rouges, journalistes en cartel, auteurs d’investigation : à quoi mènent leurs combats ? Jusqu’où peuvent-ils aller ? Qui sont-ils d’abord ? Les riches nous contrôlent mais qui contrôle les riches ?

Pour en débattre, autour de Martine CORNIL, quatre lanceuses et lanceurs d’alertes : la première, la juge Manuella CADELLI, est connue pour son verbe fort dans un univers qu’on associe souvent au devoir de réserve, le deuxième, Alain LALLEMAND, fait partie de l’équipe belge du Consortium international des journaliste d’investigation (prix Pulitzer pour les "Panama Papers"), tandis que Gabrielle LEFEVRE et Eric DAVID appellent à "Juger les multinationales", dans un livre publié aux Editions Mardaga.

Le recours à la justice, c’est l’arme des victimes ! A quand un "tribunal pénal international" apte à juger les exactions de ces colosses industriels ?

Le tout nous promet une nouvelle rencontre aussi édifiante que passionnante.

Le Collectif Les riches nous coûtent cher ! est composé de Bruxelles Laïque, le Centre régional du Libre Examen, la Maison du Livre, Pac Régionale de Bruxelles.

PAF : montant libre.