Formation habitat groupé

L’asbl RBDH, Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, vous invite à participer à son cycle de formations 2017-2018.

Les formations s’adressent à tous : professionnels oeuvrant dans le domaine

du logement en Région bruxelloise, travailleurs sociaux, citoyens intéressés par la découverte de ce secteur…

Plus d’info sur l’ensemble du cycle de formations RBDH 2017-2018 : http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?rubrique3&lang=fr

Prochaine formation : L’habitat groupé : mardi 21 novembre



L’objectif de cette formation sera d’aborder les aspects juridiques et financiers de base liés au montage d’un habitat groupé, et de pointer les défis à relever pour favoriser ce type d’habitat à Bruxelles. Les participant-e-s pourront ainsi s’interroger sur la potentialité des différentes formes d’habitat groupé en tant que solution pour créer du logement abordable à Bruxelles.

Intervenant : ASBL Habitat et Participation

Infos pratiques :

Pour s’inscrire, il vous suffit de compléter le formulaire d’inscription en ligne : https://goo.gl/forms/TcwPdwlqAtSBvfEq1

L’inscription s’élève à 20 € par participant (10 € pour les demandeurs d’emploi et les étudiants - gratuit pour les membres du RBDH)

Les formations se déroulent à « De Kriekelaar » : Rue Gallait, 86 à 1030 Schaerbeek

Accès : Gare : Bruxelles-Nord (15 minutes à pied) – Tram 55 : arrêt Rubens ou arrêt Liedts (à 5 minute à pied) – Tram 25-94 : arrêt Liedts (à 5 minutes à pied)

Si nécessaire, une attestation de présence peut vous être délivrée.

Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription une semaine avant la formation.

En cas d’empêchement, il est demandé à toute personne inscrite de prévenir le RBDH au moins 48 H à l’avance. Sinon, les frais d’inscription seront facturés.