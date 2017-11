Aujourd’hui la contraception est un fardeau porté uniquement par les femmes. Partant de ce constat, nous proposons une journée de rencontre autour de la contraception testiculaire (généralement appelée « contraception masculine ») afin de questionner le privilège masculin que représente la délégation de la contraception aujourd’hui, mais aussi de nous responsabiliser dans nos pratiques sexuelles. Cette journée comprendra deux volets : l’un, pratique, consistera à se confectionner un slip contraceptif (« remonte-couilles ») ; l’autre consistera en une discussion autour de la contraception testiculaire en général, afin de réfléchir ensemble à ce qu’elle implique et à ce qu’elle change dans les rapports hommes/femmes/….

L’atelier « slip » a pour but de donner aux personnes dotées de testicules tout ce qu’il faut pour se lancer dans la maîtrise Do It Yourself de leur fertilité : explications, démonstrations, essayag es et fabrication de « remonte-couilles » (sous-vêtement contraceptif) et conseils de bonne pratique, etc. Apportez un slip à transformer ! Venez avec une jupe, un paréo, ou tout autre vêtement qui évite d’avoir à se déshabiller & rhabiller sans cesse ou à se promener à poil pendant l’atelier ! L’espace est entièrement mixte (bienvenue à toutes et tous) avec des zones d’intimité, de couture, de lecture & discussion…

La journée sera animée par « Thomas Bouloù », un groupe de garçons du sud-Finistère, qui travaille (entre autres thématiques) sur les méthodes de contraception testiculaire – plus souvent appelée contraception « masculine » : vasectomie, capote, contraception hormonale (injections

de testostérone) et thermique (dispositif/sous-vêtement « remonte-couilles »).

14h atelier pratique « ramène ton slip ! »,

19h discussion sur la contraception testiculaire