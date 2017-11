Festival anarcha-féministe

Yop,

un groupe de copine essentiellement anarcha-féministes organise un festival féministe ce 25 novembre au Kré-Action.

En vrac, il y aura des activités permanentes : infokiosque féministe, une expo, un atelier pisse-debout, de la sérigraphie (ramenez vos t-shirt), une friperie, un atelier de dessin de vulve, un atelier sur les priviléges, etc.

Plusieurs activités temporaires en journée :

Un atelier d’auto-défense verbal en non mixité choisie (sans mec cisgenre).

Un atelier d’auto-défense physique en non mixité choisie (sans mec cisgenre).

Une projection d’un moyen métrage.

Un atelier sur la contraception, également masculine (auto-fabrication d’un slip contraceptif).

Un atelier pour les enfants sur la publicité sexiste.

Informations supplémentaires :

Pour celles qui voudraient dormir sur place (car elles viennent de loin ou autre), il y a un sleeping non mixte qui est prévu. Nécessité de réserver.

De la bouffe végan sera accessible en soirée en prix libre (tu mets ce que tu peux/veux).

Une garderie autogérée par des mecs sera disponible en journée pour s’occuper des enfants.

Un jeu sera également organisé !

Cocktail bar

CONCERTS : Essentiellement que des groupes avec des meufs/trans engagées.

19h : LADY DADIDOO - one woman band cabaret

https://www.youtube.com/watch?v=1nVrK1I3H1M

20h : KRAKENIZER electropunk

https://www.facebook.com/krakenizer/

21h : BRATAKUS (UK) - Riot grrrls

https://www.youtube.com/channel/UCQs37iWkIIftp7a2n9Fk3kw

21h45 : SYSTEM KILLER anarcho punk ’n roll

https://www.youtube.com/watch?v=Fr-HVxZpjew

22h30 : KRAPUUL (NL) - anarchopunk

https://www.youtube.com/watch?v=W-OL2a-KFF8

23h20 : SUICIDADE (not NL) - d-beat crustpunk

https://suicidade.noblogs.org/

00h00 : GURA - doom trio

https://guradoom.bandcamp.com/

1h : KING’S QUEER (F) electro/punk/new wave and original !

https://kingsqueer.bandcamp.com/

2h : ’FéE pas ton malin’ mix jusque 5h

Prix d’entrée : 5€. Tous les bénéfices seront divisés pour rémunérer les groupes et soutenir un collectif anarcha-féministe.

Cela se déroulera ce 25 novembre au Kré-Action rue Kinet 15 à Droixhe (Liège). N’hésitez pas à prévenir et à invitez vos copines. Plus il y aura du monde et plus les ateliers seront cool !

https://www.facebook.com/events/105453466790982/