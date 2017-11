Anniversaire du Local Sacco-Vanzetti

Le 9 décembre 2016, le Local Sacco-Vanzetti ouvrait ses portes à Bruxelles. Un an plus tard, ce sont des dizaines d’événements et activités divers qui y ont eu lieu : repas, concerts, projections, débats, conférences, réunions, ateliers pratiques, distributions de nourriture, etc.

Ce 15 décembre 2017 à partir de 19h, le Local Sacco-Vanzetti et le Secours Rouge vous invitent donc à fêter le premier anniversaire de l’ouverture du Local. Au programme : infothèques, verres de l’amitié, interventions solidaires, musique, etc.

