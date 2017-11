Après-midi de discussion autour de la politique migratoire et la lutte contre les centres fermés

Samedi 25 novembre – 14h00 – Discussion

Ces dernières années, les médias ont beaucoup écrit, débattu, bavardé, … au sujet de la soi-disant crise migratoire. Avec le ton des débats adopté dans toute la forteresse Europe, l’Union européenne et ses valets ont saisi l’occasion pour mettre en oeuvre une politique migratoire encore plus répressive. La Belgique emboîte le pas avec entre autres l’annonce de 3 nouveaux centres fermés : à Holsbeek, Jumet en Zandvliet.

Différentes luttes ont déjà eu lieu dans le passé contre les centres fermés et la politique en matière d’immigration. Nous pensons qu’un coup d’oeil rétrospectif sur les choix et démarches faits dans ces luttes puisse être pertinent et intéressant pour quiconque est interpellé par cette thématique, ne veut pas se résigner à la situation présente et veut lutter contre toutes les frontières de ce monde.

Lors de cette après-midi de discussion, plusieurs compagnons viendront partager leurs expériences.

14h00 : Un témoignage et une réflexion critique au sujet de la situation sur l’une des îles grecques où de nombreuses personnes arrivent depuis la Turquie.

16h00 : La lutte contre les centres fermés en Belgique. Avec un coup d’oeil rétrospectif sur les expériences de lutte dans les années 90’.

Discussienamiddag rond migratiepolitiek en de strijd tegen gesloten centra

Samedi 25 novembre – 14u00 – Discussie

De laatste jaren is er in de media veel over de zogenaamde vluchtelingencrisis geschreven, gedebatteerd, geluld,… Met de toon die de debatten in heel Fort Europa aangenomen hebben, zien de Europese Staat en haar dienaren hun kans om het gaspedaal voor een nog repressievere migratiepolitiek dieper in te duwen. Op het terrein volgt België door o.a de inrichting van 3 nieuwe gesloten centra in Holsbeek, Jumet en Zandvliet aan te kondigen.

In het verleden werden al verschillende strijden tegen gesloten centra en het migratiebeleid opgezet. We denken dat deze terugblik op de keuzes en demarches die in deze strijden in het verleden gemaakt werden, relevant en interessant kunnen zijn voor iedereen die zich door deze thematiek aangesproken voelt, dit alles niet zomaar wil laten passeren en wil strijden tegen alle grenzen in deze wereld.

Op deze discussienamiddag komen dan ook verschillende kameraden hun uiteenlopende ervaringen delen.

14u : Een getuigenis en kritische reflectie over de toestand op één van de Griekse eilanden waar veel mensen aankomen vanuit Turkije.

16u : De strijd tegen de gesloten centra in Belgi. Met een terugblik over de strijdervaringen in de jaren ’90.