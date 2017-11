Fr. Avec un charisme quasi mystique, l’artiviste russe Piotr Pavlensky fascine. Il s’est fait connaître en cousant ses lèvres en soutien aux Pussy Riot ou en se clouant à la Place Rouge. Son corps lui sert d’arme pour condamner l’oppression et défendre la liberté d’expression. Si sa radicalité et la violence de ses performances dérangent, elles ont le mérite de lier inextricablement l’art et la politique : mais où commence l’un et où s’arrête l’autre ?

Nl. De Russische artivist Piotr Pavlensky met zijn haast mythisch charisma fascineert. Hij werd bekend toen hij zijn mond dichtnaaide als steunbetuiging aan Pussy Riot en zich vastnagelde aan het Rode Plein. Hij zet zijn lichaam in als wapen in de strijd tegen onderdrukking en voor de vrijheid van meningsuiting. Zijn radicaliteit en het geweld van zijn performances mogen dan al storend zijn, ze hebben de verdienste kunst onlosmakelijk aan politiek te knopen : waar begint het ene en eindigt het andere ?

Pavlensky. Man and Might

IRENE LANGEMANN

ALLEMAGNE / 2016 / 99’ / VO RU st FR/EN

Production : Lichtfilm, SWR/ARTE

ISELP le dimanche 19 novembre 2017 (16h00). Tarifs : 5 EUR / 2 EUR