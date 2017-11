Manifestation pour la justice migratoire

Le mercredi 13 décembre à 17h, la veille du sommet européen, poussons l’Europe à changer de cap.

L’Europe repousse toujours plus loin l’inacceptable, elle fait de la Méditerranée un cimetière, elle négocie avec les pays du Sud pour qu’ils deviennent nos garde-frontières, parfois avec des régimes dictatoriaux comme le Soudan. Face au repli sur soi et à la mondialisation débridée, nous affirmons qu’une autre voie est possible.

Défendons la Justice Migratoire :

De réelles voies d’accès sûres et légales au sol européen et l’arrêt immédiat des violences aux frontières.

L’égalité de droits pour toutes les personnes vivant sur le territoire européen, afin de mettre fin au dumping social.

Mobilisons-nous.

Travailleurs et travailleuses, avec ou sans emploi, citoyen-ne-s de tous âges et de tous horizons, nous sommes tou-te-s dans le même bateau.

Nous sommes l’Europe. Changeons de cap.

RDV : Arts-Loi à 17h, mercredi 13 décembre

Infos : https://www.cncd.be/-Manifestation-euro-africaine-