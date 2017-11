Contre-sommet citoyen pour changer l’Europe, la destination la plus dangereuse du monde

Sommet Européen

Les 14 et 15 décembre , les gouvernements des états membres de l’UE se réuniront à Bruxelles. A l’agenda, les migrations s’imposent de sommet en sommet à l’ordre de jour, sans pour autant trouver de solution coordonnée à l’échelle européenne, de réponse digne qui permette de faire face à la tragédie humaine qui se joue à nos portes. En 2016, plus de 5 000 migrants sont morts en tentant de rejoindre les côtes européennes.

Et si l’on remettait un peu de justice et d’humanité dans tout ça ?

Revendiquer la lutte contre les inégalités mondiales et l’importance de créer des voies sûres et légales d’accès au territoire européen constitue une piste sérieuse que de nombreux citoyens et organisations sont prêts à défendre.

Contre-sommet citoyen

C’est ce à quoi s’attèlera le Contre-sommet citoyen du 12 décembre au Markten et au Kaaitheater à Bruxelles. Une journée riche en ateliers, débats, rencontres qui cherchera, certes, à analyser la situation mais aussi à proposer des solutions.

Mobilisation euro-africaine

Le lendemain, c’est à une grande mobilisation dans les rues de Bruxelles que nous vous convions. Ensemble, sous les bannières de la justice migratoire et de la justice sociale. Ni repli sur soi, ni mondialisation débridée !