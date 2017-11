Véganisme radical, l’antispécisme appliqué

Cette soirée est dédiée à l’oppression spéciste et toutes les formes d’exploitations que subissent les animaux dans notre société. La libération animale est profondément ancrée dans la pensée anarchiste. Cette préoccupation part du désir et du principe libertaire de vivre tout en évitant au maximum l’exploitation et la domination envers tous êtres sentients (qui peut ressentir des émotions comme la souffrance, la peine ou une quelconque volonté etc...).

L’antispécisme pousse cette idée jusqu’au bout en prenant en compte les animaux non-humains et en affirmant que tout emploi d’animaux dans l’industrie alimentaire, vestimentaire et autre, est inutile et implique un rapport social d’exploitation, qui entraîne inévitablement des souffrances et des morts.

Des militantes du café The Judgy Vegan vont nous présenter leur vision de l’antispécisme et la manière de le mettre en pratique dans leur vie quotidienne à travers un véganisme radical.